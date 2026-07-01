Un curieux château en Haut-Berry, Château de Boucard, Le Noyer

Informations pratiques

Un curieux château en Haut-Berry 19 et 20 septembre Château de Boucard Cher

Adultes: 8 € / Enfants 5-12ans: 5€/ Pass route Jacques Coeur: 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au premier regard, vous serez fasciné par l’authenticité d’un château féodal entouré de sa basse-cour, puis passé le pont dormant, vous découvrirez une magnifique cour Renaissance de deux styles (italien et classique).

Une visite commentée se fera sous la conduite du propriétaire.

Château de Boucard 3 route Jacques Coeur Boucard 18260 Le Noyer Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire 02 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com/patrimoine-culturel/chateau-de-boucard-le-noyer/ http://www.facebook.com/chateaudeboucard/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 54 08 21 »}] Voyagez dans le temps sous la conduite des propriétaires qui vous conteront l’histoire fascinante de ce curieux château et vous feront découvrir son architecture et ses magnifiques ornementations de style Renaissance. Parking pour voitures et bus

Au premier regard, vous serez fasciné par l’authenticité d’un château féodal entouré de sa basse-cour.

©de Montabert