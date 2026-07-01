Informations pratiques

Le Noyer

[Theâtre] IMPECCABLE

8 Place Edgard Hubert Le Noyer Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Un voyage au cœur des rencontres !

Venez découvrir IMPECCABLE, un spectacle rempli d’émotions autour du voyage, de l’exil et de la rencontre.

Un moment de partage et d’évasion accessible à tous petits, grands et intermédiaires sont les bienvenus !

Un spectacle qui invite à ouvrir les yeux sur l’autre, à écouter les histoires et à célébrer les liens qui nous rassemblent.

Repas africain sur réservation

Participation libre au chapeau

Venez nombreux partager ce beau moment de théâtre, de culture et de convivialité ! .

8 Place Edgard Hubert Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 00 63 25

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English :

A journey to the heart of connections!

L’événement [Theâtre] IMPECCABLE Le Noyer a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois