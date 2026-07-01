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AGENDA · Le Noyer

[Theâtre] IMPECCABLE Le Noyer

samedi 25 juillet 2026 · Le Noyer

[Theâtre] IMPECCABLE Le Noyer

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
8 Place Edgard Hubert
Ville
18260 Le Noyer
Département
Cher
Tarif

Le Noyer

[Theâtre] IMPECCABLE

8 Place Edgard Hubert Le Noyer Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Un voyage au cœur des rencontres !
Venez découvrir IMPECCABLE, un spectacle rempli d’émotions autour du voyage, de l’exil et de la rencontre.

Un moment de partage et d’évasion accessible à tous petits, grands et intermédiaires sont les bienvenus !

Un spectacle qui invite à ouvrir les yeux sur l’autre, à écouter les histoires et à célébrer les liens qui nous rassemblent.

Repas africain sur réservation
Participation libre au chapeau

Venez nombreux partager ce beau moment de théâtre, de culture et de convivialité !   .

8 Place Edgard Hubert Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 00 63 25 

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English :

A journey to the heart of connections!

L’événement [Theâtre] IMPECCABLE Le Noyer a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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