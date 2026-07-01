[Theâtre] IMPECCABLE Le Noyer
samedi 25 juillet 2026 · Le Noyer
Informations pratiques
Le Noyer
[Theâtre] IMPECCABLE
8 Place Edgard Hubert Le Noyer Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Un voyage au cœur des rencontres !
Venez découvrir IMPECCABLE, un spectacle rempli d’émotions autour du voyage, de l’exil et de la rencontre.
Un moment de partage et d’évasion accessible à tous petits, grands et intermédiaires sont les bienvenus !
Un spectacle qui invite à ouvrir les yeux sur l’autre, à écouter les histoires et à célébrer les liens qui nous rassemblent.
Repas africain sur réservation
Participation libre au chapeau
Venez nombreux partager ce beau moment de théâtre, de culture et de convivialité ! .
8 Place Edgard Hubert Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 00 63 25
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English :
A journey to the heart of connections!
L’événement [Theâtre] IMPECCABLE Le Noyer a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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