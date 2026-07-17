Épissure par Mick Texier, Manœuvrerie de la Gravière, Le Noyer

Informations pratiques

Épissure par Mick Texier 19 et 20 septembre Manœuvrerie de la Gravière Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine, Mick Texier revient présenter son travail. Épissure est le titre de cette exposition qui sera le lien entre art contemporain et musique électronique acoustique.

Concert à 19h précise.

Manœuvrerie de la Gravière 20 route du Chateau 18260 Le Noyer Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33(0)248587046 https://www.lagraviere.org Dépendance du château de Boucard, l‘ensemble architectural de la Gravière est remarquable par son unité. On retrouve dans sa construction les techniques anciennes mises en œuvre dès le XVIe siècle (colombages, torchis, murs de moellons de pierre noire, de silex et de calcaire, auvent prononcé au-dessus des portes de grange, enduits très teintés, tuile plate, etc.) et son plan est représentatif (habitation ou bâtiment d’exploitation) de la majeure partie des intérieurs du Pays-Fort.

À l’origine la Gravière était un moulin à blé. Un bief, alimenté par la Sauldre, permettait de faire tourner la roue dont l’emplacement de l’axe est encore visible. Le bâtiment dans lequel se trouvait ce moulin a été transformé en habitation alors que le logement d’origine, situé dans le bâtiment en face, a été reconverti en étable jouxtant la grange. Le parcellaire (cour, jardin, chènevière, mare, pré, champs) n’a pas été redéfini. Depuis sa transformation de moulin en locature ou manœuvrerie au début du XVIIe siècle la Gravière a conservé, dans l’ensemble son aspect originel ce qui en fait une exception. parking

A l’occasion des journées du patrimoine, Mick Texier revient présenter son travail. Épissure est le titre de cette exposition qui sera le lien entre art contemporain et musique électronique acoustique

©Dominique Lacroix