Le réveil d’un château médiéval, Château de Boucard, Le Noyer

Informations pratiques

Le réveil d’un château médiéval 19 et 20 septembre Château de Boucard Cher

Adultes et adolescents dès 13 ans : 8€ / Enfants de 5 à 12 ans : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’un des plus curieux châteaux du Haut-Berry vous attend pour une visite sous la conduite de son propriétaire. Vous traverserez les siècles, de la motte féodale à la magnifique résidence seigneuriale de style Renaissance. Une autre curiosité à découvrir : sa basse-cour avec sa grange pyramidale typique de Pays-Fort et son colombier.

Château de Boucard 3 route Jacques Coeur Boucard 18260 Le Noyer Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire 02 48 54 08 21 https://www.tourisme-sancerre.com/patrimoine-culturel/chateau-de-boucard-le-noyer/ http://www.facebook.com/chateaudeboucard/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 54 08 21 »}] Voyagez dans le temps sous la conduite des propriétaires qui vous conteront l’histoire fascinante de ce curieux château et vous feront découvrir son architecture et ses magnifiques ornementations de style Renaissance. Parking pour voitures et bus

L’un des plus curieux châteaux du Haut-Berry vous attend pour une visite sous la conduite de son propriétaire.

©deMontabert