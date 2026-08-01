Informations pratiques

Le Noyer

Chantier d’été

Le Noyer Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 08:00:00

fin : 2026-08-24 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Après adhésion à l’association, venez ,pendant 4 jours ou à la journée, participer au chantier d’été de la Gravière. Découverte et transmission des méthodes ancestrales de rénovation.

Après adhésion à l’association, venez ,pendant 4 jours ou à la journée, participer au chantier d’été de la Gravière. Découverte et transmission des méthodes ancestrales de rénovation. .

Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 61 46 08 asso.lagraviere@laposte.net

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English :

After joining the association, come spend 4 days or just a day participating in the Gravière restoration project. Discover and learn traditional renovation methods.

L’événement Chantier d’été Le Noyer a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois