Chantier d’été Le Noyer
jeudi 20 août 2026 · Le Noyer
Informations pratiques
Le Noyer
Chantier d’été
Le Noyer Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:00:00
fin : 2026-08-24 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Après adhésion à l’association, venez ,pendant 4 jours ou à la journée, participer au chantier d’été de la Gravière. Découverte et transmission des méthodes ancestrales de rénovation.
Après adhésion à l’association, venez ,pendant 4 jours ou à la journée, participer au chantier d’été de la Gravière. Découverte et transmission des méthodes ancestrales de rénovation. .
Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 61 46 08 asso.lagraviere@laposte.net
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English :
After joining the association, come spend 4 days or just a day participating in the Gravière restoration project. Discover and learn traditional renovation methods.
L’événement Chantier d’été Le Noyer a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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