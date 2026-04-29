Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo ! Hameau de Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol

Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo !

Hameau de Saint-Michel 13 rue de l’Arbrespin Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Julien Grassen Barbe Quartet Entre jazz et musiques sacrées

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Hameau de Saint-Michel 13 rue de l’Arbrespin Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com

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English :

Julien Grassen Barbe Quartet Between jazz and sacred music

L’événement Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo ! Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar