Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo ! Hameau de Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol
Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo ! Hameau de Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Michel-de-Chaillol
Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo !
Hameau de Saint-Michel 13 rue de l’Arbrespin Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Julien Grassen Barbe Quartet Entre jazz et musiques sacrées
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Hameau de Saint-Michel 13 rue de l’Arbrespin Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 communication@festivaldechaillol.com
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English :
Julien Grassen Barbe Quartet Between jazz and sacred music
L’événement Festival de Chaillol ¡ Adios Toledo ! Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar