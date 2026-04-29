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Festival de Chaillol Songs of Heritage Eglise Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol Songs of Heritage Eglise Saint-Michel-de-Chaillol samedi 8 août 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 13 rue de l'Arbrespin

Ville : 05260 Saint-Michel-de-Chaillol

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 20

Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol Songs of Heritage

Eglise 13 rue de l’Arbrespin Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Yamma Ensemble Aux sources des musiques juives de méditerranée
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Eglise 13 rue de l’Arbrespin Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39  communication@festivaldechaillol.com

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English :

Yamma Ensemble At the roots of Mediterranean Jewish music

L’événement Festival de Chaillol Songs of Heritage Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar

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