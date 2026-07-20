Les conversations impromptues #4 Le Fayore Saint-Michel-de-Chaillol

Informations pratiques

Saint-Michel-de-Chaillol

Les conversations impromptues #4

Le Fayore Chaillol 1600 Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Conversation impromptue avec Benoît Sitzia, compositeur et les musicien·nes d’Eurydice-Miroir.

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Le Fayore Chaillol 1600 Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39

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English :

An impromptu conversation with Beno%EEt Sitzia, composer, and the musicians of Eurydice-Miroir.

L’événement Les conversations impromptues #4 Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar