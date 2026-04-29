Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival de Chaillol Amour Courtois Hameau de Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol Amour Courtois Hameau de Saint-Michel Saint-Michel-de-Chaillol samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Hameau de Saint-Michel

Adresse : 13 rue de l'Abrespin

Ville : 05260 Saint-Michel-de-Chaillol

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 20

Saint-Michel-de-Chaillol

Festival de Chaillol Amour Courtois

Hameau de Saint-Michel 13 rue de l’Abrespin Saint-Michel-de-Chaillol Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Baptiste Bailly trio Quand le jazz rencontre les musiques médiévales
  .

Hameau de Saint-Michel 13 rue de l’Abrespin Saint-Michel-de-Chaillol 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39  communication@festivaldechaillol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Baptiste Bailly trio When jazz meets medieval music

L’événement Festival de Chaillol Amour Courtois Saint-Michel-de-Chaillol a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar

À voir aussi à Saint-Michel-de-Chaillol (Hautes-Alpes)