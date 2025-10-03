Festival de clavecins de Chartres Conservatoire Chartres

Festival de clavecins de Chartres Conservatoire

12 place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

2026-05-03

Haëndel et Vivaldi, musiques de style Concerts d’ensembles instrumentaux.

Programme Œuvres de Jean-Sébastien BACH, Georg Friedrich HAËNDEL, Antonio VIVALDI. .

English :

Handel and Vivaldi, music in style Concerts by instrumental ensembles.

German :

Händel und Vivaldi, Musik mit Stil Konzerte von Instrumentalensembles.

Italiano :

Handel e Vivaldi, musica in stile Concerti di ensemble strumentali.

Espanol :

Haendel y Vivaldi, música con estilo Conciertos de conjuntos instrumentales.

