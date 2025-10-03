Festival de clavecins de Chartres Conservatoire Chartres
Festival de clavecins de Chartres Conservatoire Chartres dimanche 3 mai 2026.
Festival de clavecins de Chartres Conservatoire
12 place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-05-03 16:30:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Haëndel et Vivaldi, musiques de style Concerts d’ensembles instrumentaux.
Programme Œuvres de Jean-Sébastien BACH, Georg Friedrich HAËNDEL, Antonio VIVALDI. .
12 place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Handel and Vivaldi, music in style Concerts by instrumental ensembles.
German :
Händel und Vivaldi, Musik mit Stil Konzerte von Instrumentalensembles.
Italiano :
Handel e Vivaldi, musica in stile Concerti di ensemble strumentali.
Espanol :
Haendel y Vivaldi, música con estilo Conciertos de conjuntos instrumentales.
