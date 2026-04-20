FESTIVAL DE CLOWN ENTRE NOUS Montpellier
FESTIVAL DE CLOWN ENTRE NOUS Montpellier samedi 2 mai 2026.
Montpellier
FESTIVAL DE CLOWN ENTRE NOUS
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
À l’intérieur d’une vie, il y a certainement l’infini. À l’intérieur d’un corps, il y a certainement l’infini. Entre Nous, se pourrait-il qu’il y ait…?
À l’intérieur d’une vie, il y a certainement l’infini. À l’intérieur d’un corps, il y a certainement l’infini. Entre Nous, se pourrait-il qu’il y ait…?
Mi-Rage et GRRRoméo s’aventurent dans un voyage intérieur où chaque geste et chaque mouvement nous relie à la vérité profonde du monde qui nous entoure, celle du cœur, celle qui ressent, qui donne du sens et du lien Entre Nous, et à leurs yeux la seule qui puisse porter la Liberté, l’Égalité et la Fraternité .
Durée 1h- À partir de 6 ans .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie
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English :
Inside a life, there is certainly infinity. Within a body, there is certainly infinity. Between Us, could there be…?
L’événement FESTIVAL DE CLOWN ENTRE NOUS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER
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