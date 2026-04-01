Montpellier

FESTIVAL DE CLOWN PINA SOLA

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-29

Un spectacle visuel, rythmé, universel, mêlant poésie et burlesque.

Pina Sola interroge la solitude contemporaine : cet état ambivalent où l’on se perd et où l’on se retrouve. Dans sa maison, Pina ressasse, s’agace, s’ennuie. Son téléphone est son unique lien avec le monde un lien qui la vide autant qu’il la distrait.

Un spectacle visuel, rythmé, universel, mêlant poésie et burlesque.

Pina Sola interroge la solitude contemporaine : cet état ambivalent où l’on se perd et où l’on se retrouve. Dans sa maison, Pina ressasse, s’agace, s’ennuie. Son téléphone est son unique lien avec le monde un lien qui la vide autant qu’il la distrait.

Quand l’écran s’éteint, c’est son imaginaire qui prend le relais. Elle invente un ami avec un simple porte-manteau. Elle le dispute, elle s’y attache, devient danseuse étoile. Elle passe d’une humeur à l’autre : hypocondriaque, lunatique, mais terriblement humaine et attachante.

Durée 40 minutes À partir de 3 ans .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie

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English :

A visual, rhythmic, universal show that blends poetry and burlesque.

Pina Sola examines contemporary solitude: that ambivalent state where we lose ourselves and find ourselves again. In her house, Pina broods, gets annoyed, gets bored. Her telephone is her only link with the world, a link that empties her as much as it distracts her.

L’événement FESTIVAL DE CLOWN PINA SOLA Montpellier a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER