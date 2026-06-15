Festival de Coyeux Cyrano de Bergerac TRAC Domaine de Coyeux Beaumes-de-Venise mercredi 15 juillet 2026.

Beaumes-de-Venise

Festival de Coyeux Cyrano de Bergerac TRAC

Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise Vaucluse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Pour les enfants de moins de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Une relecture audacieuse de Cyrano de Bergerac transposée au début du XXe siècle, mêlant modernité, musique et

tension sociale pour offrir un regard neuf et vibrant sur ce classique intemporel.

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Domaine de Coyeux 167 chemin du Rocher Beaumes-de-Venise 84190 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 12 42 42 oeno-event@strasser-radziwill.com

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English :

A bold reimagining of *Cyrano de Bergerac* set in the early 20th century, blending modernity, music, and

social tension to offer a fresh and vibrant take on this timeless classic.

L’événement Festival de Coyeux Cyrano de Bergerac TRAC Beaumes-de-Venise a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme