Festival de culture asiatique dragon belle Brantôme en Périgord
samedi 4 juillet 2026 · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Festival de culture asiatique dragon belle
Jardin des moines Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Festival de culture asiatique dragon belle. Avec le doubleur Arthur Pestel. Restauration et buvette sur place. Artisans locaux, défilé cosplays, conférences, atelier sushis, impression 3d, combas de sumos, cérémonie du thé, blind test k pop, cerfs volants et koi nobori…
Festival de culture asiatique dragon belle. Avec le doubleur Arthur Pestel. Restauration et buvette sur place. Artisans locaux, défilé cosplays, conférences, atelier sushis, impression 3d, combas de sumos, cérémonie du thé, blind test k pop, cerfs volants et koi nobori… .
Jardin des moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de culture asiatique dragon belle
Dragon Belle Asian Culture Festival. Featuring voice actor Arthur Pestel. Food and refreshments available on site. Local artisans, cosplay parades, talks, sushi workshops, 3D printing, sumo wrestling matches, tea ceremonies, K-pop blind tests, kites, and koi nobori…
L’événement Festival de culture asiatique dragon belle Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne
À voir aussi à Brantôme en Périgord (Dordogne)
- Exposition Lorna Scott Libraire et galerie Bookstop Brantôme en Périgord 1 juillet 2026
- Soirée karaoké Bar Le terrier Brantôme en Périgord 2 juillet 2026
- Visite commentée du sentier des meulières Sentier des meulières Brantôme en Périgord 2 juillet 2026
- Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord 3 juillet 2026
- Exposition Sofi Ewreinoff Salle au rez-de-chaussée de l’abbaye Brantôme en Périgord 4 juillet 2026