Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Festival de culture asiatique dragon belle

Jardin des moines Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival de culture asiatique dragon belle. Avec le doubleur Arthur Pestel. Restauration et buvette sur place. Artisans locaux, défilé cosplays, conférences, atelier sushis, impression 3d, combas de sumos, cérémonie du thé, blind test k pop, cerfs volants et koi nobori…

Festival de culture asiatique dragon belle. Avec le doubleur Arthur Pestel. Restauration et buvette sur place. Artisans locaux, défilé cosplays, conférences, atelier sushis, impression 3d, combas de sumos, cérémonie du thé, blind test k pop, cerfs volants et koi nobori… .

Jardin des moines Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

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English : Festival de culture asiatique dragon belle

Dragon Belle Asian Culture Festival. Featuring voice actor Arthur Pestel. Food and refreshments available on site. Local artisans, cosplay parades, talks, sushi workshops, 3D printing, sumo wrestling matches, tea ceremonies, K-pop blind tests, kites, and koi nobori…

L’événement Festival de culture asiatique dragon belle Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Dronne