Festival de danse Plein Phare Out Le Havre
Festival de danse Plein Phare Out Le Havre samedi 23 mai 2026.
Le Havre
Festival de danse Plein Phare Out
Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-23
Pour cette année 2026, Plein Phare Out s’étoffe et s’intensifie pour une édition encore plus foisonnante que les précédentes !
Ce ne seront pas moins de 9 jours de festival (avec deux week-end) de découverte artistique autour du mouvement, toujours dans joie et la convivialité dont l’équipe du Phare a le secret !
La programmation arrive prochainement. Réservez votre agenda et restez connecté pour être les premier·ères à découvrir le détail des compagnies invitées et des différents événements. .
Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 23 00
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English : Festival de danse Plein Phare Out
L’événement Festival de danse Plein Phare Out Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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