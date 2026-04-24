Le Havre

Festival de danse Plein Phare Out

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-23

Pour cette année 2026, Plein Phare Out s’étoffe et s’intensifie pour une édition encore plus foisonnante que les précédentes !

Ce ne seront pas moins de 9 jours de festival (avec deux week-end) de découverte artistique autour du mouvement, toujours dans joie et la convivialité dont l’équipe du Phare a le secret !

La programmation arrive prochainement. Réservez votre agenda et restez connecté pour être les premier·ères à découvrir le détail des compagnies invitées et des différents événements. .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 23 00

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English : Festival de danse Plein Phare Out

L’événement Festival de danse Plein Phare Out Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie