Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Salle Cortot Paris

Informations pratiques

Élèves de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Les élèves guitaristes du conservatoire sont invités au Festival de guitare Roland Dyens in the SKaï

Le samedi 12 décembre 2026

de 20h30 à 21h30

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-12T21:30:00+01:00

fin : 2026-12-12T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-12T20:30:00+02:00_2026-12-12T21:30:00+02:00

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris

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