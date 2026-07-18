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Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Salle Cortot Paris

samedi 12 décembre 2026 · Salle Cortot · Paris

Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Salle Cortot Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Salle Cortot
Adresse
78, rue Cardinet
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Élèves de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Les élèves guitaristes du conservatoire sont invités au Festival de guitare Roland Dyens in the SKaï
Le samedi 12 décembre 2026
de 20h30 à 21h30
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-12T21:30:00+01:00
fin : 2026-12-12T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-12T20:30:00+02:00_2026-12-12T21:30:00+02:00

Salle Cortot 78, rue Cardinet  75017 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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