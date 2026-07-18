AGENDA · Paris
Festival de guitare Roland Dyens in the Skaï Salle Cortot Paris
samedi 12 décembre 2026 · Salle Cortot · Paris
Informations pratiques
Élèves de la classe de guitare de Jérémy Jouve
Les élèves guitaristes du conservatoire sont invités au Festival de guitare Roland Dyens in the SKaï
Le samedi 12 décembre 2026
de 20h30 à 21h30
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-12T21:30:00+01:00
fin : 2026-12-12T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-12T20:30:00+02:00_2026-12-12T21:30:00+02:00
Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris
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