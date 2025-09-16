Festival de Hip Hop Conflicture et Du Haut d’ici Théatre Morteau

Festival de Hip Hop Conflicture et Du Haut d’ici Théatre Morteau vendredi 20 mars 2026.

Festival de Hip Hop Conflicture et Du Haut d’ici

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Conflicture Compagnie Terre de Break

Ce seul en scène mêle breaking, acrobaties et paroles poétiques, philosophiques et humoristiques. Gaétan Gali joue avec les mots et les enchaîne avec la danse. Comme dans sa précédente création, il relie danse et vie quotidienne en explorant la difficulté de faire des choix, futiles ou essentiels.

La pièce célèbre le freestyle, l’art de l’improvisation, où l’instinct guide les mouvements.

En apprenant à s’écouter et à se faire confiance, les choix deviennent fluides… comme une bonne recette de confiture.

Un spectacle qui invite à lâcher prise, avec humour et légèreté.

Du Haut d’ici Cooper et Voldo

Pour cette cinquième création, le duo suisse Cooper & Voldo, plonge dans l’exploration artistique à travers le contact et la connexion par le mouvement. Cette pièce mélange créativité, fraternité et dynamisme en reposant sur les codes de la danse Hip-Hop. À travers des mouvements entrelacés, ils forment une symbiose où deux têtes, quatre jambes et quatre bras fusionnent pour créer un seul corps.

Tout public, à partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

