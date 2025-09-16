Festival de Hip Hop Fata Morgana Théâtre Morteau

Festival de Hip Hop Fata Morgana Théâtre Morteau jeudi 19 mars 2026.

Festival de Hip Hop Fata Morgana

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Compagnie 1 des Si

Avec les trucages visuels rendus de plus en plus accessibles par l’intelligence artificielle, la manipulation des images est devenue une arme. Dès lors, comment faire pour appréhender l’image différemment ? La question a inspiré à Étienne Rochefort la pièce Fata Morgana qui, comme sa précédente création Bugging, sonde les dérèglements de notre monde. Sur scène, deux interprètes venues des danses urbaines et notamment du popping poussent la rigueur du mouvement jusqu’à l’hallucination visuelle, amplifiée par la musique de Mondkopf. Synchronisation, décalage, écho, arrêt sur image… S’agit-il bien de deux corps face à nous ?

Tout public, à partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival de Hip Hop Fata Morgana

German : Festival de Hip Hop Fata Morgana

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de Hip Hop Fata Morgana Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER