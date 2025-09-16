Festival de Hip Hop Waack your soul suivi d’un DJ Set Théâtre Morteau

Festival de Hip Hop Waack your soul suivi d’un DJ Set Théâtre Morteau samedi 21 mars 2026.

Festival de Hip Hop Waack your soul suivi d’un DJ Set

Théâtre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Compagnie O’Soul

Mariana, Samtwo et Tine sont trois femmes qui s’unissent autour d’une culture, celle du Waacking ! Danse issue de la communauté gay afro et latine américaine, née dans les clubs disco de Los Angeles dans les années 70, elle a frappé le coeur des O ’Soul et leur permet de dégager une énergie de Self Love, d’ Empowerment et de Liberté d’expression.

Une représentation à travers laquelle les danseuses poussent à l’affirmation de soi et défendent l’authenticité.

Tout public.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival de Hip Hop Waack your soul suivi d’un DJ Set

German : Festival de Hip Hop Waack your soul suivi d’un DJ Set

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de Hip Hop Waack your soul suivi d’un DJ Set Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER