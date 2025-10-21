Festival de la Bande Dessinée Bulles en Champagne

Place de la Halle Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03

DAV président d’honneur. Une cinquantaine d’artistes, associations, éditeurs et nombreux exposants spécialisés. 9h30 18h30.Tout public

DAV président d’honneur. Une cinquantaine d’artistes, associations, éditeurs et nombreux exposants spécialisés. .

Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la Bande Dessinée Bulles en Champagne

DAV honorary president. Around fifty artists, associations, publishers and numerous specialized exhibitors. 9:30 am 6:30 pm.

L’événement Festival de la Bande Dessinée Bulles en Champagne Vitry-le-François a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne