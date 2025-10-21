Festival de la Bande Dessinée Bulles en Champagne Vitry-le-François
Festival de la Bande Dessinée Bulles en Champagne
Place de la Halle Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
2026-10-03
DAV président d’honneur. Une cinquantaine d’artistes, associations, éditeurs et nombreux exposants spécialisés. 9h30 18h30.Tout public
DAV président d’honneur. Une cinquantaine d’artistes, associations, éditeurs et nombreux exposants spécialisés. .
Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
English : Festival de la Bande Dessinée Bulles en Champagne
DAV honorary president. Around fifty artists, associations, publishers and numerous specialized exhibitors. 9:30 am 6:30 pm.
