Fête de la musique Vitry-le-François
Fête de la musique Vitry-le-François dimanche 21 juin 2026.
Vitry-le-François
Fête de la musique
Dans les rues Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Dans les rues de la ville. .
Dans les rues Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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