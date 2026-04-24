Vitry-le-François

Fête de la musique

Dans les rues Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Tout public

Dans les rues de la ville. .

Dans les rues Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne