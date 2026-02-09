Forum de la vie associative et du bénévolat Salle du Manège Vitry-le-François
Forum de la vie associative et du bénévolat Salle du Manège Vitry-le-François samedi 12 septembre 2026.
Forum de la vie associative et du bénévolat
Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Nombreuses associations et clubs présents.Tout public
Nombreuses associations et clubs présents, pour découvrir de nombreuses disciplines et des loisirs en tout genre.
Buvette et restauration sur place. .
Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum de la vie associative et du bénévolat
Numerous associations and clubs present.
L’événement Forum de la vie associative et du bénévolat Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne