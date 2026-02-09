Forum de la vie associative et du bénévolat Salle du Manège Vitry-le-François

Forum de la vie associative et du bénévolat

Salle du Manège Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François Marne

2026-09-12

Nombreuses associations et clubs présents, pour découvrir de nombreuses disciplines et des loisirs en tout genre.

Buvette et restauration sur place. .

English : Forum de la vie associative et du bénévolat

Numerous associations and clubs present.

