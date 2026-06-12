Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare La Ferté-Bernard samedi 18 juillet 2026.

La Ferté-Bernard

Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare

Halles Denis Béalet salle haute La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Elèves de l’Académie Classes de Bruno Pancek .

Halles Denis Béalet salle haute La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 88 49 24

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English :

L’événement Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude