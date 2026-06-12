Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare La Ferté-Bernard
Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare La Ferté-Bernard samedi 18 juillet 2026.
La Ferté-Bernard
Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare
Halles Denis Béalet salle haute La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Elèves de l’Académie Classes de Bruno Pancek .
Halles Denis Béalet salle haute La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 88 49 24
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L’événement Festival de La Chéronne Concert de Restitution de la classe de guitare La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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