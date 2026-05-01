Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador Maison Mousse Hérisson

Hérisson

Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Récit théâtral à deux voix qui donne chair à une figure méconnue du 19e siècle par l’intermédiaire d’un des plus grands écrivains, star de son époque (et peut-être toujours de la nôtre..)

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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

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English :

A theatrical tale in two voices that brings to life a little-known figure of the 19th century through the intermediary of one of the greatest writers, a star of his time (and perhaps still of ours…)

L’événement Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme