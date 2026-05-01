Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador Maison Mousse Hérisson
Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador Maison Mousse Hérisson samedi 23 mai 2026.
Hérisson
Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Récit théâtral à deux voix qui donne chair à une figure méconnue du 19e siècle par l’intermédiaire d’un des plus grands écrivains, star de son époque (et peut-être toujours de la nôtre..)
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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com
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English :
A theatrical tale in two voices that brings to life a little-known figure of the 19th century through the intermediary of one of the greatest writers, a star of his time (and perhaps still of ours…)
L’événement Festival de la Maison Mousse Théâtre Histoire de Céleste Mogador Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme
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