12ème Fête des plantes de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson

12ème Fête des plantes de Châteloy

Hameau de Châteloy 15 Lieu-dit Chateloy Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Fête des plantes et de produits locaux.

Hameau de Châteloy 15 Lieu-dit Chateloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 63 89 25 emiliedlh@orange.fr

English :

Festival of plants and local produce.

