12ème Fête des plantes de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson dimanche 17 mai 2026.
Hameau de Châteloy 15 Lieu-dit Chateloy Hérisson Allier
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
2026-05-17
Fête des plantes et de produits locaux.
Hameau de Châteloy 15 Lieu-dit Chateloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 63 89 25 emiliedlh@orange.fr
English :
Festival of plants and local produce.
