Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Maison Mousse Hérisson

Hérisson

Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au programme pour la soirée; Sérénades de Ludwig van Beethoven ainsi que d’Ernst von Dohnányi pour trio à cordes.

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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

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English :

The evening’s program includes Serenades by Ludwig van Beethoven and Ernst von Dohnányi for string trio.

L’événement Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme