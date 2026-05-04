Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Maison Mousse Hérisson
Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Maison Mousse Hérisson dimanche 7 juin 2026.
Hérisson
Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Au programme pour la soirée; Sérénades de Ludwig van Beethoven ainsi que d’Ernst von Dohnányi pour trio à cordes.
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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com
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English :
The evening’s program includes Serenades by Ludwig van Beethoven and Ernst von Dohnányi for string trio.
L’événement Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme
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