60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson
60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson dimanche 19 juillet 2026.
60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado
Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson Allier
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Mujeres : concert de l’Ensemble Vedado en l’Église Saint-Pierre de Châteloy, le dimanche 19 juillet 2026, à 18h.
Diana Baroni: voix, traverso
Ronald Martin Alonso: viole de gambe
Rafaël Guel Frias: guitare baroque, flutes et percussions
.
Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mujeres : concert by Ensemble Vedado at Église Saint-Pierre de Châteloy, Sunday, July 19, 2026, at 6pm.
Diana Baroni: voice, traverso
Ronald Martin Alonso: viola da gamba
Rafaël Guel Frias: baroque guitar, flutes and percussion
L’événement 60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado Hérisson a été mis à jour le 2026-03-05 par Montluçon Tourisme