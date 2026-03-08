60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson

60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson Allier

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

Mujeres : concert de l’Ensemble Vedado en l’Église Saint-Pierre de Châteloy, le dimanche 19 juillet 2026, à 18h.



Diana Baroni: voix, traverso

Ronald Martin Alonso: viole de gambe

Rafaël Guel Frias: guitare baroque, flutes et percussions

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

English :

Mujeres : concert by Ensemble Vedado at Église Saint-Pierre de Châteloy, Sunday, July 19, 2026, at 6pm.



Diana Baroni: voice, traverso

Ronald Martin Alonso: viola da gamba

Rafaël Guel Frias: baroque guitar, flutes and percussion

