Concerts d’été au Médiéval Place de la République Hérisson

Hérisson

Concerts d’été au Médiéval

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis soir d’été, à partir du 8 juillet 2026, l’Auberge Le Médiéval anime le coeur de la cité hérissonnaise avec ses soirées concerts, sur la Place de la République à Hérisson.

Participation libre.

Restauration et buvette sur place.

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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23

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English :

Every Wednesday evening in summer, from July 8, 2026, the Auberge Le Médiéval will be bringing the heart of Hérisson to life with its evening concerts on the Place de la République in Hérisson.

Free admission.

Catering and refreshments on site.

L’événement Concerts d’été au Médiéval Hérisson a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme