60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quartet Tzigane Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson

60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quartet Tzigane

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Date :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le Quartet Tzigane se produira en l’Église Saint-Pierre de Châteloy, le Dimanche 26 juillet 2026, à 18h.



Éric Slabiak: violon

Franck Anastasio: guitare, contrebasse

Marian Badoï: accordéon

Marcello Marella: contrebasse

.

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

English :

The Quartet Tzigane will perform at Église Saint-Pierre de Châteloy on Sunday, July 26, 2026, at 6pm.



Éric Slabiak: violin

Franck Anastasio: guitar, double bass

Marian Badoï: accordion

Marcello Marella: double bass

L’événement 60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quartet Tzigane Hérisson a été mis à jour le 2026-03-05 par Montluçon Tourisme