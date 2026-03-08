60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quartet Tzigane Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le Quartet Tzigane se produira en l’Église Saint-Pierre de Châteloy, le Dimanche 26 juillet 2026, à 18h.
Éric Slabiak: violon
Franck Anastasio: guitare, contrebasse
Marian Badoï: accordéon
Marcello Marella: contrebasse
Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44
English :
The Quartet Tzigane will perform at Église Saint-Pierre de Châteloy on Sunday, July 26, 2026, at 6pm.
Éric Slabiak: violin
Franck Anastasio: guitar, double bass
Marian Badoï: accordion
Marcello Marella: double bass
