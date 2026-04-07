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Apéro-concert place Joseph Lesage Hérisson

Apéro-concert place Joseph Lesage Hérisson lundi 6 juillet 2026.

Lieu : place Joseph Lesage

Adresse : Hérisson Social Club

Ville : 03190 Hérisson

Département : Allier

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif :

Hérisson

Apéro-concert

place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-07-06

Tout les lundis d’été, le Hérisson Social Club (parfois en collaboration avec le Bistrot Culture) vous invite à ses apéro-concerts.
Toutes les musiques et tous les styles pour une soirée estivale conviviale! Petite restauration et buvette sur place.
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place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96  info@herissonsocialclub.fr

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English :

Every Monday in summer, the Hérisson Social Club (sometimes in collaboration with the Bistrot Culture) invites you to its aperitif-concerts.
All kinds of music and styles for a convivial summer evening! Snacks and refreshments on site.

L’événement Apéro-concert Hérisson a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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