Hérisson

Apéro-concert

place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-06

Tout les lundis d’été, le Hérisson Social Club (parfois en collaboration avec le Bistrot Culture) vous invite à ses apéro-concerts.

Toutes les musiques et tous les styles pour une soirée estivale conviviale! Petite restauration et buvette sur place.

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place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr

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English :

Every Monday in summer, the Hérisson Social Club (sometimes in collaboration with the Bistrot Culture) invites you to its aperitif-concerts.

All kinds of music and styles for a convivial summer evening! Snacks and refreshments on site.

L’événement Apéro-concert Hérisson a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme