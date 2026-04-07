Apéro-concert place Joseph Lesage Hérisson
Apéro-concert place Joseph Lesage Hérisson lundi 6 juillet 2026.
Hérisson
Apéro-concert
place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-06
Tout les lundis d’été, le Hérisson Social Club (parfois en collaboration avec le Bistrot Culture) vous invite à ses apéro-concerts.
Toutes les musiques et tous les styles pour une soirée estivale conviviale! Petite restauration et buvette sur place.
.
place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Monday in summer, the Hérisson Social Club (sometimes in collaboration with the Bistrot Culture) invites you to its aperitif-concerts.
All kinds of music and styles for a convivial summer evening! Snacks and refreshments on site.
L’événement Apéro-concert Hérisson a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Hérisson (Allier)
- Circuit Le sentier de l’Aumance Hérisson Allier 1 mai 2026
- Circuit des Oiseaux Hérisson Allier 1 mai 2026
- La forteresse du val d’Aumance Hérisson Allier 1 mai 2026
- 12ème Fête des plantes de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 17 mai 2026
- 60ème Festival de Musique en Bourbonnais Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson 4 juillet 2026