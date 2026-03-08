60ème Festival de Musique en Bourbonnais Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson

60ème Festival de Musique en Bourbonnais

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson Allier

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-08-15

2026-07-04

Pour son 60ème anniversaire, le Festival de Musique en Bourbonnais propose cinq concerts mêlant les divers univers de la musique classique.

Les concerts se dérouleront les 4, 19 et 26 juillet puis les 9 et 15 août.

Église Saint-Pierre de Châteloy Hameau de Châteloy Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44

For its 60th anniversary, the Festival de Musique en Bourbonnais is offering five concerts combining the diverse worlds of classical music.

The concerts will take place on July 4, 19 and 26, followed by August 9 and 15.

