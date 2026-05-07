Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Maison Mousse Hérisson

Hérisson

Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Au programme pour la soirée; Les Variations Goldberg ou Aria avec quelques variations pour clavecin à deux claviers composée par Jean-Sébastien Bach.

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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

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English :

The program for the evening includes Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations, or Aria with some variations for two-manual harpsichord .

L’événement Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme