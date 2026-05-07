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Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Maison Mousse Hérisson

Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Maison Mousse Hérisson samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maison Mousse

Adresse : 3 avenue Marcellin Simonnet

Ville : 03190 Hérisson

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 25 25

Hérisson

Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé

Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Au programme pour la soirée; Les Variations Goldberg ou Aria avec quelques variations pour clavecin à deux claviers composée par Jean-Sébastien Bach.
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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14  drbardot@gmail.com

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English :

The program for the evening includes Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations, or Aria with some variations for two-manual harpsichord .

L’événement Festival de la Maison Mousse Concert Trio Agapé Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme

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