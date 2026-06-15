Concert Ensemble Esperite Maison Mousse Hérisson
Concert Ensemble Esperite Maison Mousse Hérisson dimanche 5 juillet 2026.
Hérisson
Concert Ensemble Esperite
Maison Mousse 3 Avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert de clôture du Festival de la Maison Mousse .
.
Maison Mousse 3 Avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14
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English :
Closing concert of the Maison Mousse Festival.
L’événement Concert Ensemble Esperite Hérisson a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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