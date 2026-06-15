Concert Ensemble Esperite Maison Mousse Hérisson

Hérisson

Concert Ensemble Esperite

Maison Mousse 3 Avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert de clôture du Festival de la Maison Mousse .

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Maison Mousse 3 Avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14

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English :

Closing concert of the Maison Mousse Festival.

L’événement Concert Ensemble Esperite Hérisson a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme