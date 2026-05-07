Festival de la Maison Mousse Théâtre L’inspecteur Maison Mousse Hérisson
Festival de la Maison Mousse Théâtre L’inspecteur Maison Mousse Hérisson dimanche 24 mai 2026.
Hérisson
Festival de la Maison Mousse Théâtre L’inspecteur
Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Dans une petite commune, les membres du conseil s’octroient des pouvoirs pour s’enrichir aux détriments de leurs concitoyens. Jusqu’au jour où un inspecteur délégué par le gouvernement fait irruption pour contrôler les affaires et les comptes de la ville.
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Maison Mousse 3 avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com
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English :
In a small town, the members of the council grant themselves powers to enrich themselves at the expense of their fellow citizens. Until the day a government-appointed inspector bursts in to inspect the town?s affairs and accounts.
L’événement Festival de la Maison Mousse Théâtre L’inspecteur Hérisson a été mis à jour le 2026-05-04 par Montluçon Tourisme
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