Hérisson

Une trop bruyante solitude

Moulin de Crochepot Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Thierry Gibault présente Une trop bruyante solitude , une adaptation de l’œuvre de Bohumil Hrabal, une fable politique à huis clos, grinçante, émouvante et tragi-comique où planent l’esprit de Beckett, de Kafka et de George Orwell.

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Moulin de Crochepot Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

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English :

Thierry Gibault presents Une trop bruyante solitude , an adaptation of Bohumil Hrabal?s work, a gritty, moving, tragi-comic political fable set behind closed doors, in the spirit of Beckett, Kafka and George Orwell.

L’événement Une trop bruyante solitude Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme