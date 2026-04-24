Une trop bruyante solitude Hérisson
Une trop bruyante solitude Hérisson jeudi 7 mai 2026.
Hérisson
Une trop bruyante solitude
Moulin de Crochepot Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Thierry Gibault présente Une trop bruyante solitude , une adaptation de l’œuvre de Bohumil Hrabal, une fable politique à huis clos, grinçante, émouvante et tragi-comique où planent l’esprit de Beckett, de Kafka et de George Orwell.
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Moulin de Crochepot Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
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English :
Thierry Gibault presents Une trop bruyante solitude , an adaptation of Bohumil Hrabal?s work, a gritty, moving, tragi-comic political fable set behind closed doors, in the spirit of Beckett, Kafka and George Orwell.
L’événement Une trop bruyante solitude Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme
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