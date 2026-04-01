Hérisson

Miss terre

Le cube Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Le Hérisson Social Club présente Miss Terre, un événement qui propose un solo de clown à 10h et un atelier intitulé Nos vies bas carbone à 14h (sur inscription). L’événement se déroulera au Cube, dans la commune de Hérisson.

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Le cube Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr

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English :

The Hérisson Social Club presents Miss Earth, an event featuring a clown solo at 10am and a workshop entitled Our low-carbon lives at 2pm (registration required). The event takes place at Le Cube, in the commune of Hérisson.

L’événement Miss terre Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme