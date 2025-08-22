La forteresse du val d’Aumance Hérisson Allier

La forteresse du val d’Aumance

La forteresse du val d’Aumance Avenue Marcellin Simonnet (Mairie) 03190 Hérisson Allier Auvergne-Rhône-Alpes

C’est au creux d’une boucle de la rivière Aumance, à Hérisson, que débute ce charmant petit parcours de 37 kilomètres pour 254 mètres de dénivelé.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

This charming 37-kilometre, 254-metre climb begins at Hérisson, in a loop of the River Aumance.

Deutsch :

In einer Schleife des Flusses Aumance in Hérisson beginnt diese reizvolle kleine Strecke von 37 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 254 Metern.

Italiano :

Questa deliziosa salita di 37 chilometri e 254 metri inizia a Hérisson, in un’ansa del fiume Aumance.

Español :

Esta deliciosa subida de 37 kilómetros y 254 metros comienza en Hérisson, en un bucle del río Aumance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme