La forteresse du val d’Aumance Hérisson Allier vendredi 1 mai 2026.
La forteresse du val d’Aumance
La forteresse du val d’Aumance Avenue Marcellin Simonnet (Mairie) 03190 Hérisson Allier Auvergne-Rhône-Alpes
C’est au creux d’une boucle de la rivière Aumance, à Hérisson, que débute ce charmant petit parcours de 37 kilomètres pour 254 mètres de dénivelé.
http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
This charming 37-kilometre, 254-metre climb begins at Hérisson, in a loop of the River Aumance.
Deutsch :
In einer Schleife des Flusses Aumance in Hérisson beginnt diese reizvolle kleine Strecke von 37 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 254 Metern.
Italiano :
Questa deliziosa salita di 37 chilometri e 254 metri inizia a Hérisson, in un’ansa del fiume Aumance.
Español :
Esta deliciosa subida de 37 kilómetros y 254 metros comienza en Hérisson, en un bucle del río Aumance.
