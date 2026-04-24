Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la commune libre de la Girouette Association Mémé Louise Hérisson

Fête de la commune libre de la Girouette Association Mémé Louise Hérisson vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Association Mémé Louise

Adresse : 1 rue Cacheloup

Ville : 03190 Hérisson

Département : Allier

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Hérisson

Fête de la commune libre de la Girouette

Association Mémé Louise 1 rue Cacheloup Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

La commune libre de la Girouette organise sa fête annuelle avec un après-midi festif, l’élection du maire et une soirée de clôture. Au programme concours de vélos décorés, orgue de barbarie, fanfare, buvette gourmande, jeux en bois et bal musette.
  .

Association Mémé Louise 1 rue Cacheloup Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 08 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The commune libre de la Girouette organizes its annual festival with a festive afternoon, the election of the mayor and a closing party. On the program: decorated bike contest, barrel organ, brass band, gourmet refreshment bar, wooden games and bal musette.

L’événement Fête de la commune libre de la Girouette Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Hérisson (Allier)