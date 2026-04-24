Fête de la commune libre de la Girouette Association Mémé Louise Hérisson
Fête de la commune libre de la Girouette Association Mémé Louise Hérisson vendredi 1 mai 2026.
Hérisson
Fête de la commune libre de la Girouette
Association Mémé Louise 1 rue Cacheloup Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
La commune libre de la Girouette organise sa fête annuelle avec un après-midi festif, l’élection du maire et une soirée de clôture. Au programme concours de vélos décorés, orgue de barbarie, fanfare, buvette gourmande, jeux en bois et bal musette.
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Association Mémé Louise 1 rue Cacheloup Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 08 85
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English :
The commune libre de la Girouette organizes its annual festival with a festive afternoon, the election of the mayor and a closing party. On the program: decorated bike contest, barrel organ, brass band, gourmet refreshment bar, wooden games and bal musette.
L’événement Fête de la commune libre de la Girouette Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme
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