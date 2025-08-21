Circuit des Oiseaux Hérisson Allier
Circuit des Oiseaux Hérisson Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Oiseaux
Circuit des Oiseaux Quais de l’Aumance 03190 Hérisson Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Balade familiale qui traverse le parc Municipal Louis Bignon afin de profiter d’un panorama original sur la cité médiévale et la vallée.
http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44
English :
Family walk through the Louis Bignon Municipal Park to enjoy an original panorama of the medieval city and the valley.
Deutsch :
Familienfreundlicher Spaziergang, der durch den Stadtpark Louis Bignon führt, um ein originelles Panorama auf die mittelalterliche Stadt und das Tal zu genießen.
Italiano :
Una passeggiata in famiglia attraverso il parco comunale Louis Bignon per godere di una vista originale sulla città medievale e sulla valle.
Español :
Un paseo en familia por el parque municipal Louis Bignon para disfrutar de una original vista de la ciudad medieval y del valle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme