Circuit des Oiseaux Hérisson Allier

Circuit des Oiseaux

Circuit des Oiseaux Quais de l’Aumance 03190 Hérisson Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Balade familiale qui traverse le parc Municipal Louis Bignon afin de profiter d’un panorama original sur la cité médiévale et la vallée.

http://www.montlucon-tourisme.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

Family walk through the Louis Bignon Municipal Park to enjoy an original panorama of the medieval city and the valley.

Deutsch :

Familienfreundlicher Spaziergang, der durch den Stadtpark Louis Bignon führt, um ein originelles Panorama auf die mittelalterliche Stadt und das Tal zu genießen.

Italiano :

Una passeggiata in famiglia attraverso il parco comunale Louis Bignon per godere di una vista originale sulla città medievale e sulla valle.

Español :

Un paseo en familia por el parque municipal Louis Bignon para disfrutar de una original vista de la ciudad medieval y del valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme