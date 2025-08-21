Circuit Le sentier de l’Aumance Hérisson Allier

Circuit Le sentier de l’Aumance

Circuit Le sentier de l’Aumance Quais de l’Aumance 03190 Hérisson Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier conduit vers des pépites culturelles telle que l’Église Saint-Pierre de Châteloy.

http://paysdetroncais.fr/ +33 4 70 05 11 44

English :

This trail leads to cultural nuggets such as St Peter’s Church in Châteloy.

Deutsch :

Dieser Pfad führt zu kulturellen Nuggets wie der Kirche Saint-Pierre de Châteloy.

Italiano :

Questo percorso conduce a chicche culturali come la chiesa di Saint-Pierre de Châteloy.

Español :

Este sendero conduce a pepitas culturales como la iglesia de Saint-Pierre de Châteloy.

