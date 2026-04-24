Exposition Antonio Berrocal Salle d’exposition du musée Hérisson

Hérisson

Exposition Antonio Berrocal

Salle d’exposition du musée Place Joseph Lesage Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La Maison des Loisirs organise une exposition des oeuvres de Antonio Berrocal dans la salle d’exposition du musée du 1er au 10 mai 2026.

L’exposition est accessible tous les jours de 14h à 18h.

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Salle d’exposition du musée Place Joseph Lesage Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45

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English :

The Maison des Loisirs is organizing an exhibition of Antonio Berrocal’s work in the museum’s showroom from May 1 to 10, 2026.

The exhibition is open daily from 2pm to 6pm.

L’événement Exposition Antonio Berrocal Hérisson a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme