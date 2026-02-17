Festival de l’Apocalypse Angers

Festival de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Profitez de cette nocturne gratuite au Château d’Angers organisée dans le cadre de la Nuit européenne des musées pour explorer de manière festive le thème de l’Apocalypse. .

