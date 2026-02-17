Festival de l’Apocalypse Angers
Festival de l’Apocalypse Angers samedi 23 mai 2026.
Festival de l’Apocalypse
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Profitez de cette nocturne gratuite au Château d’Angers organisée dans le cadre de la Nuit européenne des musées pour explorer de manière festive le thème de l’Apocalypse. .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-02-17 par Destination Angers