Festival de lecture à haute voix du Landais Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps samedi 29 août 2026.

Saint-Géraud-de-Corps

Festival de lecture à haute voix du Landais

Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

3ème Festival de lecture à haute voix du Landais Différentes lectures et lecteurs Jean-Louis De Miras, Marwil Huguet, les Acteurs Pourpres…sur le site de la Charbonnière, chemin du Sud à 15h (en cas de forte chaleur ou de canicule, le spectacle sera avancé à 10h). Sur réservation. Site de la Charbonnière 06 81 41 75 60 .

Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Festival de lecture à haute voix du Landais

L’événement Festival de lecture à haute voix du Landais Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-25 par Vallée de l’Isle en Périgord