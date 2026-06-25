Théâtre Eloge de la paix Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
Théâtre Eloge de la paix Site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps dimanche 30 août 2026.
Saint-Géraud-de-Corps
Théâtre Eloge de la paix
Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Théâtre “Eloge de la Paix” Première de la Création 2026 de la Compagnie Nordack par Michel Feynie, Marwil Huguet. Compagnie Nordack sur le site de la Charbonnière, chemin du Sud à 15h (en cas de forte chaleur ou de canicule, le spectacle sera avancé à 10h). Entrée libre et gratuite. Sur réservation. Site de la Charbonnière 06 81 41 75 60 .
Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Théâtre Eloge de la paix
L’événement Théâtre Eloge de la paix Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-06-25 par Vallée de l’Isle en Périgord
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