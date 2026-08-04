Spectacle Champion…de l’inutile Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
samedi 22 août 2026 · Théâtre de la Charbonnière · Saint-Géraud-de-Corps
Informations pratiques
Saint-Géraud-de-Corps
Spectacle Champion…de l’inutile
Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Ce spectacle raconte 2 aventures sportives et humaines inoubliables entre An,thony, Patrick et Raphaël, les champions de l’inutile, rencontres nées avant et pendant 2 ultra-trails extrêmes.
Un voyage fantastique dans l’univers des coureurs de l’extrême.
Chacun se révèle au plus profond de lui-même. Les relations entre êtres humains priment ici sur la performance physique. Ce spectacle intimiste et plein de pudeur met en avant l’humanité, l’humilité et les doutes. Ici, pas de faux semblant, de l’émotion à chaque pas. Le comédien se glisse dans la peau des 3 personnages qui se racontent au public. Il s’en dégage une profonde émotion et une atmosphère très régénérant. Une belle rencontre entre artistes et sportifs.
Réservation obligatoire.
En cas de forte chaleur le début du spectacle se fera à 10h. .
Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Spectacle Champion…de l’inutile
L’événement Spectacle Champion…de l’inutile Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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