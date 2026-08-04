Festival de lecture à haute voix Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Informations pratiques

Saint-Géraud-de-Corps

Festival de lecture à haute voix

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Programme

15h Lecture de 80 ans, La solitude, Les mots et La blanquette par Innedith (ses textes et d’autres auteurs)

15h15 Lecture de Histoires qui font peur par Henri Serrano, auteur anonyme

15h30 Lecture de Féminisme encore et toujours et Lettre à ma petite fille de et par Viviane Canapville

15h40 Lecture musicale de textes de et par Jean-Louis De Miras

16h00 Lecture à deux voix par Marwil Huguet et Michel Feynie de L’être anonyme de Marwil Huguet

Réservation obligatoire. .

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Festival de lecture à haute voix

L’événement Festival de lecture à haute voix Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides