UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Géraud-de-Corps

Festival de lecture à haute voix Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

samedi 29 août 2026 · Théâtre de la Charbonnière · Saint-Géraud-de-Corps

Festival de lecture à haute voix Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Théâtre de la Charbonnière
Adresse
Chemin du Sud
Ville
24700 Saint-Géraud-de-Corps
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Géraud-de-Corps

Festival de lecture à haute voix

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Programme
15h Lecture de 80 ans, La solitude, Les mots et La blanquette par Innedith (ses textes et d’autres auteurs)
15h15 Lecture de Histoires qui font peur par Henri Serrano, auteur anonyme
15h30 Lecture de Féminisme encore et toujours et Lettre à ma petite fille de et par Viviane Canapville
15h40 Lecture musicale de textes de et par Jean-Louis De Miras
16h00 Lecture à deux voix par Marwil Huguet et Michel Feynie de L’être anonyme de Marwil Huguet

Réservation obligatoire.   .

Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de lecture à haute voix

L’événement Festival de lecture à haute voix Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Saint-Géraud-de-Corps (Dordogne)