Informations pratiques

Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée, lecture

Parking de l’église Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Programme

Nous partirons du parking de l’église avant l’éclipse et nous cheminerons vers le site de la charbonnière. Au moment de l’éclipse, un texte court sera lu par Michel Feynie de la Compagnie Nordack.

Il s’agit de Matin Brun de Franck Pavloff, texte politique source de réflexion avant des échéances électorales à venir en 2027.

Prévoir des lampes de poches et des lunettes spéciales si vous voulez regarder l’éclipse.

Réservation obligatoire. .

Parking de l’église Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Randonnée, lecture

L’événement Randonnée, lecture Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides