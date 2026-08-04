Randonnée, lecture Saint-Géraud-de-Corps
mercredi 12 août 2026 · Saint-Géraud-de-Corps
Informations pratiques
Saint-Géraud-de-Corps
Randonnée, lecture
Parking de l’église Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Programme
Nous partirons du parking de l’église avant l’éclipse et nous cheminerons vers le site de la charbonnière. Au moment de l’éclipse, un texte court sera lu par Michel Feynie de la Compagnie Nordack.
Il s’agit de Matin Brun de Franck Pavloff, texte politique source de réflexion avant des échéances électorales à venir en 2027.
Prévoir des lampes de poches et des lunettes spéciales si vous voulez regarder l’éclipse.
Réservation obligatoire. .
Parking de l’église Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Randonnée, lecture
L’événement Randonnée, lecture Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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