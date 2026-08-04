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Randonnée, lecture Saint-Géraud-de-Corps

mercredi 12 août 2026 · Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée, lecture Saint-Géraud-de-Corps

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Parking de l'église
Ville
24700 Saint-Géraud-de-Corps
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée, lecture

Parking de l’église Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Programme
Nous partirons du parking de l’église avant l’éclipse et nous cheminerons vers le site de la charbonnière. Au moment de l’éclipse, un texte court sera lu par Michel Feynie de la Compagnie Nordack.
Il s’agit de Matin Brun de Franck Pavloff, texte politique source de réflexion avant des échéances électorales à venir en 2027.

Prévoir des lampes de poches et des lunettes spéciales si vous voulez regarder l’éclipse.

Réservation obligatoire.   .

Parking de l’église Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60 

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English : Randonnée, lecture

L’événement Randonnée, lecture Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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