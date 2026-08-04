Le cantique des cantiques Théâtre de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps
samedi 8 août 2026 · Théâtre de la Charbonnière · Saint-Géraud-de-Corps
Informations pratiques
Saint-Géraud-de-Corps
Le cantique des cantiques
Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Cantique des cantiques est l’un des plus beaux chants d’amour de l’antiquité. Il conte
l’histoire d’un amour entre un berger et une bergère (la Sulamite), mais hélas la belle est convoitée par le roi Salomon pour entrer dans son Harem.
Ernest Renan, dans sa traduction, a su faire ressortir toute la sensualité de la relation amoureuse entre la Sulamite et son jeune berger. Tous les sens sont mis en évidence de manière détaillée et poétique, le désir des corps, les odeurs, les parfums, le toucher …
Nous avons voulu ajouter une dimension sonore, vibratoire et musicale avec le son des gongs pour exalter cette sensualité enveloppante et emporter l’auditeur dans un surprenant voyage sensoriel.
Laisser vous aller, fermez les yeux et… Bon voyage !
En cas de forte chaleur le départ se fera à 10h.
Réservation obligatoire. .
Théâtre de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Le cantique des cantiques
L’événement Le cantique des cantiques Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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