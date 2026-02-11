Festival de l’humour Fortma’Rire Fort-Mahon-Plage

Festival de l’humour Fortma’Rire

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

2026-11-07

5ème édition du Festival Fortma’Rire…

Samedi 20h30 Julien Bing One-Man-Show Toute la vérité, rien que la vérité ou presque…

Dimanche 15h Vacances Obligatoires

Au cinéma le Vox

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

English :

5th Fortma’Rire Festival…

Saturday 8.30pm: Julien Bing One-Man-Show The whole truth, nothing but the truth, or almost the whole truth…

Sunday 3pm: Vacances Obligatoires

At the Vox cinema

