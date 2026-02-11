Festival de l’humour Fortma’Rire Fort-Mahon-Plage
Festival de l’humour Fortma’Rire Fort-Mahon-Plage samedi 7 novembre 2026.
Festival de l’humour Fortma’Rire
111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
5ème édition du Festival Fortma’Rire…
Samedi 20h30 Julien Bing One-Man-Show Toute la vérité, rien que la vérité ou presque…
Dimanche 15h Vacances Obligatoires
Au cinéma le Vox
111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com
English :
5th Fortma’Rire Festival…
Saturday 8.30pm: Julien Bing One-Man-Show The whole truth, nothing but the truth, or almost the whole truth…
Sunday 3pm: Vacances Obligatoires
At the Vox cinema
