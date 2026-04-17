Ault

Festival de l’oiseau et de la nature Et si on parlait botanique

Ault Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Dans le très agréable cadre de la forêt primaire du bois de Cise, nous regarderons à la loupe les fleurs, qui ne sont pas toujours un ensemble de pétales, sépales, étamines, pistil ! Loin de là ! A l’image du pissenlit qui est un ensemble de plus de trois fleurs, ou de l’euphorbe réduite à sa plus simple expression.

Tarif Adulte 15 € Tarif Enfant (moins de 14 ans) 7 €

Nous verrons aussi les réactions de ces plantes face aux pollinisateurs, comment elles pallient à leur absence et les dernières découvertes scientifiques. Un voyage dans la botanique compréhensible par tous.

Dans le très agréable cadre de la forêt primaire du bois de Cise, nous regarderons à la loupe les fleurs, qui ne sont pas toujours un ensemble de pétales, sépales, étamines, pistil ! Loin de là ! A l’image du pissenlit qui est un ensemble de plus de trois fleurs, ou de l’euphorbe réduite à sa plus simple expression.

Tarif Adulte 15 € Tarif Enfant (moins de 14 ans) 7 €

Nous verrons aussi les réactions de ces plantes face aux pollinisateurs, comment elles pallient à leur absence et les dernières découvertes scientifiques. Un voyage dans la botanique compréhensible par tous. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

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English :

In the pleasant setting of the Bois de Cise primary forest, we’ll take a closer look at flowers, which aren’t always a collection of petals, sepals, stamens and pistil! Far from it! Like the dandelion, which has more than three flowers, or the euphorbia reduced to its simplest form.

Adult price: 15? Children (under 14): 7 ?

We’ll also look at how these plants react to pollinators, how they compensate for their absence, and the latest scientific discoveries. A journey through botany that everyone can understand.

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Et si on parlait botanique Ault a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS